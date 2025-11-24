AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren en değerli mesleklerden biri olduğunu vurgulayarak tüm öğretmenlere şükranlarını iletti.



24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, tüm öğretmenlere duyulan saygı ve şükranı güçlü ifadelerle dile getirirken, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenleri rahmetle andı.

Eğitim camiasının yaşadığı acının hâlâ taze olduğunu belirten Gül; “Şehrimizin geleceğine emek veren, çocuklarımıza umut olan kıymetli öğretmenlerimizi unutmadık, unutturmayacağız!” sözleriyle deprem şehidi eğitim neferlerine özel bir vurgu yaptı.

Başkan Gül, mesajında: “Türkiye’nin yarınlarını inşa eden, gençlerimize sadece bilgi değil; değer, ahlak ve vizyon kazandıran tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz, milletimizin istiklal ve istikbal yürüyüşünde en güçlü yol göstericilerimizdir” dedi.



“Depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.”

6 Şubat depremlerinin Kahramanmaraş ve tüm bölgeyi derinden sarstığını hatırlatan İl Başkanı Gül, mesajının özel bir bölümünü deprem şehidi öğretmenlere ayırdı:

“Zorlu günlerde öğrencilerine umut olan, fedakârlığın en güzel örneklerini sergileyen kıymetli öğretmenlerimizden bir kısmını maalesef o büyük felakette kaybettik. Eğitim camiamızın bu müstesna neferlerini rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Onların bıraktığı izler, yetiştirdikleri öğrencilerle yaşamaya devam ediyor.”



“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öğretmenlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz”

Başkan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık vurguladığı “güçlü eğitim, güçlü Türkiye” anlayışının Kahramanmaraş’ta da kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştiren, eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefleyen reformları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Şehrimizin her köşesinde eğitim yatırımlarını artırarak, çocuklarımızın daha modern, daha güvenli ve daha nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması için gayret ediyoruz.

Eğitimi, Milletimizin kurtuluşu ve gelişiminin temeline koyan Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet, saygı ve şükranla yâd ediyorum.

Emeğiyle, sabrıyla, sevgisiyle geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, görevde ve emekli olan öğretmenlerimize, sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir yaşam diliyorum, ifadelerini kullandı.