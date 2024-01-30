Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı’na katılan Başkan Güngör, “AK Parti 2024 Yerel Seçim Beyannamemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. AK Parti Kongre Merkezi’nde belediye başkan adaylarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak 8 maddelik seçim beyannamesini açıkladı.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle partimizin Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklayarak milletimizin takdirine sunduğu AK Parti 2024 Yerel Seçim Beyannamemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 31 Mart günü Kahramanmaraş’ımızda da en yüksek oy oranıyla hizmet bayrağını Fırat Görgel kardeşimize devredeceğiz” dedi.