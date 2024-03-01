Ankara’da düzenlenen Deprem Sonrası Kapsayıcı Kentsel İyileşme İçin Belediye Projeleri programına katılan Başkan Güngör, “6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçti. Hamdolsun bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük ilerlemeler kat ettik. Gerek deprem anında gerekse deprem sonrası süreçte yanımızda olan, destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği Ankara’da; İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığında düzenlenen “Deprem Sonrası Kapsayıcı Kentsel İyileşme İçin Belediye Projeleri” toplantısına katıldı. Birlik temsilcilerinin de yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan projelere ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Destekleri için katılımcılara teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçti. Hamdolsun bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük ilerlemeler kat ettik. Tamamlanan 10 bine yakın konutumuzun kurasını çekerek hak sahiplerimize teslim ettik. Kahramanmaraş’ımızda kalıcı konut, iş yeri ve sağlık tesislerimizin inşası ile altyapı imalatları büyük bir hızla devam ediyor. Bugün de düzenlenen bu toplantıda şehrimizdeki güncel duruma ilişkin değerli katılımcılara bilgiler aktardık. Gerek deprem anında gerekse deprem sonrası süreçte yanımızda olan, destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.