Fay hatları ve heyelan bölgesinde yürütülen zemin etüt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Fay hatları ve heyelan bölgesinin zemin durumunu netleştirmek için tekrar bir çalışma başlatıldı. Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından hocalarımızın hazırlayacağı rapor doğrultusunda şehrimizin imar ve inşasını sürdüreceğiz” dedi.

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında kalıcı konuttan iş yerlerine, kentsel tasarım projesinden sosyal donatılara tüm alanlarda faaliyetler hızla sürerken fay hatları ve heyelan bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde tekrar başlatılan zemin etüt çalışmaları da hummalı bir şekilde devam ediyor. GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar ile akademisyenlerden oluşan uzman ekip tarafından şehrin muhtelif noktalarında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, son duruma ilişkin bilgiler aldı. Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda fay hatları ve heyelan bölgesinin zemin durumu netlik kazanacak ve yapılaşma konusu karara bağlanacak.

Şehrimizin İmar ve İnşasını Sürdürüyoruz

Fay hatları ve heyelan bölgesinde yürütülen zemin etüt çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat depremlerinin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehrimizde ciddi bir zemin etüt çalışması gerçekleştirildi ancak fay hatları ve heyelan bölgesinin zemin durumunu netleştirmek için tekrar bir çalışma başlatıldı. Bakanlığımızla yaptığımız görüşme sonrasında akademisyenlerimizden oluşan bir ekip oluşturduk. Uzman ekibimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen alanlarda gözlem çukurları açılıyor, fay hatlarıyla alakalı durumlar inceleniyor. Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından hocalarımızın hazırlayacağı rapor doğrultusunda şehrimizin imar ve inşasını sürdüreceğiz” cümlelerini kaydetti.