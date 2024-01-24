Sosyal Belediyeciliğe Büyük Bir Önem Veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Hafızlık Töreninde Verdiği Sözü Yerine Getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Bugün İse Hafız Kız Öğrencileri Payitaht İstanbul’daki Manevi Mekânları Ziyaret Etmek Üzere İstanbul’a Yolcu Etti.
Burada Öğrencilere Verdikleri Sözü Yerine Getirdiklerini Hatırlatan Başkan Güngör Kutsal Beldeye Kendilerinden Selam Götürmelerini İstedi.
Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan İse Başkan Güngör’e Teşekkür Ederek Hafız Kız Öğrencilere Başarılar Diledi.Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi