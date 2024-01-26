Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alanda yürütülün çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu başkanlığında gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Vali Mükerrem Ünlüer, AB Delegasyon Başkanı Nikolaus Mayer – Landrut, delegasyon üyeleri ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Başkan Hayrettin Güngör, şehirde devam eden ve planlanan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Toplantıda, AB üyesi ülkeler tarafından deprem sonrası şehirde hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar da değerlendirildi.

Deprem Bölgesinde İş Birliğiyle Ciddi Çalışmalar Gerçekleştirildi

Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, “Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Depremin ilk anından itibaren bölgede olağanüstü bir çalışma gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın her kademede görev yapan bakanlıklarımız ve çalışma arkadaşlarımıza tebliğ ettiği görevler vardı. Tüm kurumlarımız deprem bölgesine gelerek yerel yönetimlerle iş birliği halinde çalışmalar yaptı. Depremlerin olduğu ilk andan itibaren dünyanın her bölgesinden ülkemize destekler oldu. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. 11 deprem ilimizin altısında yaklaşık 10 adet çevre projesi hayata planlandı. Bunlardan 2 tanesi teslim aşamasında ve çalışmalar devam ediyor” cümlelerini kaydetti.

Şehirlerimizi Tekrar Toparlayacağız

Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu konuşmasının devamında, “Türkiye Cumhuriyeti olarak diğer ülkelerde ortaya çıkan gerek afet gerekse de başka problemlere en çok destek veren ülkelerin başında geliyoruz. Biz zor zamanımızda bizlere destek olan devletleri asla unutmayız. Bu vesileyle gerçekten dünya tarihinin en büyük felaketlerinden olan Kahramanmaraş depremleri sonrası bizimle beraber olan tüm devlet ve milletlere müteşekkiriz. Bu anlamda depremin üzerinden henüz bir yıl geçmişken AB delegasyonunun bölgeye ziyareti ve desteklerini de çok değerli buluyoruz. İnşallah en kısa sürede şehirlerimizi toparlayacağız” dedi.

67 Milyon Euro’luk Destek Paketi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Mayer – Landrut, “Depremler öncesinde ve sonrasından birçok kez ziyaret ettiğim Kahramanmaraş’ı bu şekilde görmek kalbimde derin bir üzüntü oluşturuyor. Avrupa Birliği ülkeleri depremlerde birçok ekibini Türkiye’ye göndererek arama kurtarma çalışmalarına katkı sağladılar. Maddi manevi çok sayıda yardımlarda bulunan AB ülkelerine teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği, depremin ilk anından itibaren Türkiye’ye yanınızdayız mesajı verdi. Bugün ise burada bulunarak

desteklerinin devam ettiğini bildirmektedir. Yaklaşık bir yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti hızla konut çalışmalarına başlayarak önemli bir mesafe kat etti. Avrupa Birliği Komisyonu çok kısa bir sürede 67 Milyon Euro’luk bir destek paketi hazırladı. Bunlar Türk halkının ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için öncelikli alanlarda harcandı. Bu kapsamda Türk yetkilileriyle tarım, sağlık, altyapı ve kültürel miraslarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Destekleri İçin Tüm Kurumlarımıza Teşekkür Ediyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör toplantıda yaptığı konuşmada, “Dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Bu süreçte gerek yurt içinden gerek yurt dışından çok büyük destek gördük. Bu noktada AB Delegasyonuna da destekleri için teşekkür ediyoruz. Şehir genelinde 238 bin bina, 558 bin bağımsız bölüm bulunuyor. Yapı stokumuzun 4’te 1’i hasar gördü. Yıkılan ve acil yıkılacak binaların enkazı 3 ay içerisinde kamu imkânlarıyla kaldırıldı. 35 bin ağır hasarlı yapının yıkımı ve enkazının kaldırılmasında yüzde 85 seviyelerine ulaştık. Deprem bölgesi diğer şehirlerle kıyasladığımızda bu noktada çok ilerideyiz. 12 bin 660 kardeşimizi de depremde kaybettik. Kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çözüm Üreten Şehir Olduk

Başkan Hayrettin Güngör, “Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde şehrimizde detaylı zemin etütleri yapıldı. 2 farklı noktada detaylı zemin etüt çalışmaları devam ediyor. Fay hatları ile ilgili durum önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu süreçte Bakanlığımız, Valiliğimiz ve ilçe belediyelerimizle yüksek bir koordinasyon halindeyiz. Deprem sonrası süreçte Kahramanmaraş, sorunlara çözüm üreten bir şehir olarak diğer illere örnek oldu” dedi.

Kalıcı Konutların Teslimi Başlıyor

Tamamlanan konutların Şubat ayı itibariyle teslim edilmeye başlayacağını belirten Başkan Güngör, “Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası büyük bir hızla sürüyor. Şubat ayı itibariyle 10 bin konutun teslimi yapılacak. Her ay konut teslimi peyderpey devam edecek. Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan kentsel tasarım projesi de hızla sürüyor. Şehir merkezimize 10 bin konut ve iş yeri kazandırılıyor. Şehir merkezimiz bu projeyle eski kimliğine kavuşturulacak. Depremde hasar gören tarihi yapılarımızın restorasyon süreçleri devam ediyor. Depremde iş yerleri hasar gören esnafımız için şehrimizin farklı noktalarında geçici çarşılar oluşturduk. Böylece hem ticareti canlandırdık hem de esnafımız nefes aldı. Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması ve sanayisinin geliştirilmesi noktasında TUSAŞ tarafından şehrimize uçak parçaları üretim tesisi kazandırılıyor. İnşallah bu yatırımla şehrimiz savunma sanayi alanında çok büyük ilerleme kat edecek” diye konuştu.

10 Milyar TL’lik Altyapı Yatırımı

Şehrin altyapısının yenilenmesi noktasında 10 Milyar TL’lik hibe sağlandığını belirten Güngör, “Deprem öncesi hasarlı olan altyapımız asrın felaketinde çok daha büyük hasar aldı. Su kayıp oranımız yüzde 75 seviyelerine çıktı. Deprem sonrası hemşehrilerimizin temiz içme suyuna erişimi noktasında ciddi çalışmalar yürüterek bu noktada hemşehrilerimizi mağdur etmedik. Altyapımızın yenilenmesi noktasında şehrimize 10 Milyar TL’lik kaynak tahsis edildi. Bu kaynakla şehir merkezi ve ilçelerimizin altyapısını tamamen yenileyeceğiz. 500 Milyon TL

değerinde ilk etabın ihalesi yapıldı. İnşallah bu yatırımlarla yenilenen altyapısı şehrimize uzun yıllar boyunca hizmet verecek” dedi.