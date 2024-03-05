66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Kapalı Çarşı’yı ziyaret eden Başkan Güngör, “Bakanlığımızın desteğiyle Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kapalı Çarşımızın gerekli noktalarının restorasyonu yapılacak. Projemizi hazırladık, ihale aşamasındayız. İnşallah yakında ihalesini yaparak Kapalı Çarşımızı tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Tarihi Kapalı Çarşı’yı ziyaret etti. Kapalı Çarşı esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Kirişci ve Güngör, çarşıda vatandaşlarla da sohbet etti. Güler yüzü ve samimi sohbetleri için Kapalı Çarşı esnafına teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, “Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile birlikte Tarihi Kapalı Çarşımızı ziyaret ederek esnaflarımızla bir araya geldik, taleplerini dinledik. Deprem öncesinde Kapalı Çarşımızın restorasyona ihtiyacı vardı. Deprem sonrası bu ihtiyaç daha da arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla konuyu görüştük. Bakanlığımızın desteğiyle Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kapalı Çarşımızın gerekli noktalarının restorasyonu yapılacak. Projemizi hazırladık, ihale aşamasındayız. İnşallah yakında ihalesini yaparak Kapalı Çarşımızı tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore edeceğiz” diye konuştu.