Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tarafından Kahramanmaraş’ta Yapılan Operasyonda;

Sahte altın yapımında kullanılan birçok materyal ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yakalandı.

Yaklaşık değeri 5.000.000 (Beş Milyon) TL’yi bulan değerli eşya ele geçirilmiş, yakalanan U.A. , E.D. ve M.D. isimli şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken U.A. isimli şahıs İSE tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Genel Güvenlik Ve Kamu Düzenini Sağlamak Amacıyla Suç Ve Suçlularla Mücadele Kapsamında Yürütülen Çalışmalara Kararlılıkla Devam Edileceğine Vurgu Yapıldı.