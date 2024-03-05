Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından gençler için açılan ve faaliyetlerini sürdüren Muhammet Murat Akkurt Gençlik Merkezi, içerisindeki sosyal donatılarıyla yoğun ilgi görüyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Muhammed Murat Akkurt ve Gazipaşa Gençlik Merkezi, adeta gençlerle dolup taşıyor.

Yavuz selim Mahallesi'ndeki Murat Akkurt Gençlik Merkezi'nde gençlere yönelik müzik, bilgisayar, resim ve dil kurslarının yanı sıra temel spor eğitimleri veriliyor.

Bunun yanı sıra gençler matematik atölyesinde düzenlenen etkinlikler ile hem eğleniyor hem öğreniyor.