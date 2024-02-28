31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimlerine dair takvim işlemeye devam ederken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ak Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay da ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Duraklı Çarşısı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Okay, “İlçemizin caddesini, sokağını karış karış gezmeye devam edeceğiz.” dedi.

Yaşanan depremler sonrasında ilçesinin büyük yaralar aldığını ve bu yaraların sarılması adına gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Başkan Okay, ilçemizin yeniden inşası ve ihyası adına tüm çalışmaların devam ettiğini, ziyaretleri esnasında da esnaf ve vatandaşların beklentilerini dinlediklerini bu talepleri titizlikle yerine getirmek için çalıştıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü.