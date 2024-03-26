Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Tarihi kapalı Çarşı esnafıyla bir araya gelerek yeni dönem için projelerini anlattı.

Başkan Okay, ortaya koyacakları projelerle asrın felaketinin izlerini sileceklerini belirterek, “Hep birlikte Dulkadiroğlu ilçemizi inşa ve ihya edeceğiz” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında gezilerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Tarihi Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Vatandaşlarla ve esnafla samimi sohbet gerçekleştiren Başkan Okay, yeni dönem ile ilgili hedeflerini ve projelerini anlattı.