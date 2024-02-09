Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un da önemli derecede katkı sağladığı TUSAŞ tesisleri önemli bir kimliğe kavuşuyor. Yani savaş konseptini değiştiren İHA, SİHA'ların Ankara'dan sonra en büyük üretimi Kahramanmaraş Türkoğlu'nda gerçekleştirilecek.

1960'lı yıllardan bu yana tekstil ve türevleri üreten Kahramanmaraş ve Türkoğlu ilçesi bundan sonra ATAK-2, ANKA, AK SUNGUR, AKINCI TİHA gibi birçok hava aracının üretim merkezi olacak.

Göreve geldiği günden beri ilçenin çehresini değiştirmek ve ilçesini adeta üretim üssü haline getirmek için çalışan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Bu gurur, bu onur bize yeter. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım.” İfadelerine yer verdi