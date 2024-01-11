Türkoğlu Osb Ve Gıda İhtisas Osb’den Sonra Gaziantep Ve Adana Yolu Üzerindeki Sanayi Kuruluşlarının Kanunla Aksu, Erkenez Ve Türkoğlu-2 Adlarında Osb Statüsüne Kavuşmasıyla Türkoğlu’ndaki Osb Sayısı Da 3’e Çıktı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un Halka Dokunan Hizmetleri, Sanayileşmenin Gelişmesi İçin Gösterdiği Gayret, Yerel Yönetim Ve Sanayici İşbirliği Türkoğlu’na Hızlı Bir Gelişim Yaşatıyor.

Başkan Okumuş Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Türkoğlu’nun Metropol Bir İlçe Olduğuna Dikkat Çekerek İstihdam Ve Üretime Büyük Bir Destek Sağladıklarını Sözlerine Ekledi.

