Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İş İnsanı Mustafa Narlı’dan Özel Açıklama Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İş İnsanı Mustafa Narlı’dan Özel Açıklama

Başkan Yılmazcan Öğrencilerle Bir Süre Sohbet Ederek Onlarla Bir Araya Gelmekten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.
Bu Kapsamda Pazarcık Belediyesi De Açılan Tüm Okullarda Çevre Temizlik Ve Düzenleme Çalışmalarını da yapıyor.
 