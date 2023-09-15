Başkan Yılmazcan Öğrencilerle Bir Süre Sohbet Ederek Onlarla Bir Araya Gelmekten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.
Bu Kapsamda Pazarcık Belediyesi De Açılan Tüm Okullarda Çevre Temizlik Ve Düzenleme Çalışmalarını da yapıyor.
Başkan Yılmazcan Öğrencilerle Bir Süre Sohbet Ederek Onlarla Bir Araya Gelmekten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.
Bu Kapsamda Pazarcık Belediyesi De Açılan Tüm Okullarda Çevre Temizlik Ve Düzenleme Çalışmalarını da yapıyor.
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