Başkan Okay, yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda aziz milletimiz daima destanlar yazmıştır. Büyük kahramanlıkla vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla her zaman mücadele etmişizdir. Bir milletin vatan sevgisiyle, onuruyla verdiği bağımsızlık mücadelesi ve direnişinin yakın Türk tarihindeki karşılığı; 30 Ağustos 1922`de zafer kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi`dir. Bu şanlı tarihin mirasçısı olarak bizlerde ecdadımızdan aldığımız ilhamla bu vatanı sonuna kadar koruyacağız. Bizden sonraki nesillere de aynı ruhu aktaracağız. Ben bu vesileyle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın bağımsızlığı ve milletin bekası için canını seve seve feda eden şehitlerimize de Allah`tan rahmet diliyorum."