Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde Deprem Şehidi Güreşçilerin Anısına düzenlenen 27. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşi Müsabakaları Gerçekleştirildi.
Vatandaşların Yoğun İlgi Gösterdiği Güreşte Güreşçiler Kıyasıya Mücadele Etti.
Programın Açılış Konuşmasını Yapan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili Şahin Hopur, “İnşallah boyalı er meydanından nice şampiyonlar çıkar” dedi.
Programın devamında Aksu Haber’e konuşan Şahin Hopur, depremde hayatını kaybeden güreşçilere ve vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar