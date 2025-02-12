Akdeniz’in incisi olarak bilinen yayla, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor.

Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz aylarında serin havasıyla ziyaretçilerini ağırlayan Başkonuş Yaylası, kış mevsimiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu yaylada, ziyaretçiler doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Yaylanın bembeyaz örtüyle kaplanması, özellikle kampçılar, fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için büyük bir cazibe oluşturuyor.