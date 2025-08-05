Süper Lig’in 3 Büyüklerinde Oynadı, Şimdi Kulüpsüz Kaldı

Beşiktaş’ta Türkiye kariyerine başlayan, Fenerbahçe’de en iyi sezonunu yaşayan ve Galatasaray’da beklentilerin altında kalan Michy Batshuayi, Almanya’da resmen dibi gördü.

Devre arasında Galatasaray’dan ayrılıp Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan Belçikalı golcü, yeni takımında da beklentileri karşılayamadı. 11 maçta 3 golle sınırlı kalan performansı sonrası, Frankfurt yönetimi oyuncuyu satış listesine koydu.

45 Gündür Teklif Gelmedi

Belçika basınına göre, Batshuayi yaklaşık 1.5 aydır birçok kulübe önerildi ancak şu ana kadar resmi bir teklif yapılmadı. Bu gelişme, yıldız futbolcunun moralini olumsuz etkiledi. Antrenmanlara isteksiz çıktığı ve geleceğiyle ilgili büyük belirsizlik yaşadığı belirtiliyor.

Gelecek Sezon Planlamasında Yer Almıyor

Frankfurt teknik heyeti, 2025 sezonu kadro planlamasında Batshuayi’ye yer vermiyor. Oyuncunun menajeri, Avrupa’da düzenli forma giyebileceği yeni bir takım arayışına girdi. Ancak şimdilik hiçbir kulüpten olumlu yanıt gelmiş değil.

Son Sezon İstatistikleri

Takım: Eintracht Frankfurt

Maç: 11

Gol: 3 Galatasaray–Strasbourg Hazırlık Maçı: Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? İçeriği Görüntüle

Asist: 0

Kariyerinde Yol Ayrımı

Henüz 30’lu yaşlarının başında olan Batshuayi için bu dönemin kariyeri açısından kritik bir eşik olduğu ifade ediliyor. Avrupa’nın büyük kulüplerinde top koşturan ve Premier Lig’de de forma giyen yıldız oyuncunun yeniden çıkış yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.