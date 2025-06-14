Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Sacha Boey için Bayern Münih’ten sevindirici bir açıklama geldi. Alman ekibinin sportif direktörü Max Eberl, sağ bek pozisyonunda mevcut oyuncu fazlalığına dikkat çekerek Boey’in transfer ihtimalini güçlendirdi.

Bayern Münih Sportif Direktörü’nden Boey Yorumu

Max Eberl, yaptığı açıklamada, “Sağ bek pozisyonunda Laimer, Stanisic ve Boey bulunuyor. Gerçekçi baktığımızda, bir kadro için üç sağ bek fazla” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Sacha Boey’nin Bayern Münih kadrosunda kalmasının zor olduğunu ve Galatasaray’ın oyuncuyu yeniden kiralama şansının yükseldiğini gösteriyor.

Galatasaray’da Transfer Umutları Canlandı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Sacha Boey, performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanmıştı. Bayern Münih’in sağ bek hattındaki kalabalık, Galatasaray’ın Boey’i yeniden kiralama ve kadroya katma konusunda elini güçlendiriyor.