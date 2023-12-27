Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan Berdücesi Dergisi, Kış sayısıyla okurlarını selamladı. Derginin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir’in internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kültür sanat faaliyetlerine derinlik kazandırmak ve edebiyat dünyasına katkı sağlamak için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan Berdücesi Dergisi’nin yeni sayısını okurlarla buluşturdu. 2022 yılında yazın dünyasına merhaba diyen ve mevsimlik olarak yayımlanan derginin yeni sayısında, Filistin’de yaşanan zulüm ve soykırımı konu alan yazıların yanı sıra; Canan Olpak Koç, Ebrar Akkaya, Özlem Çakar, Feyza Betül Tuğ, Bilge Doğan, Tuğçe Öcal, Şeyma Sarı ve Fatma Ünsal gibi pek çok yazarın kaleminden dökülen şiir, öykü, inceleme ve deneme türlerinde eserler de yer alıyor. Berdücesi Dergisi ve Kültür Yayınları’na ait tüm eserlerin aktüel ve geçmiş sayılarına https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com internet adreslerinden e-dergi formatında ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.