Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, önceki gün kızı Berfin Erdoğan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yılmaz Erdoğan, 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin hakkında konuştu. Yılmaz Erdoğan, kızı Berfin'in yeni mesleğini açıkladı. İşte Berfin Erdoğan'ın şaşırtan mesleği

Eski eşi Sanem Oktar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Berfin ile Nişantaşı'nda görüntülenen Yılmaz Erdoğan, "Kızımla Nişantaşı'nda güzel bir gün geçirdik. Benim işlerim bıraktığınız gibi. Yazmaya devam ediyorum. Şu an Organize İşler'le ilgileniyorum. Ocak ya da şubat gibi çekimlerine başlamayı düşünüyorum" dedi.

