Beşiktaş için 8 Ağustos'ta İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş, KAP'a yaptığı duyuruda, "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

OXLADE-CHAMBERLAİN'İN SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılarda yıllık 1.7 milyon Euro kazanacak

Liverpool formasıyla 146 resmi maça çıkan Chamberlain, bu mücadelelerde 18 gol atıp, 15 asist kaydetti.

İngiliz orta saha, kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.