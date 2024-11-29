Beşiktaş, ligde alınan kötü sonuçların ardından, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e de mağlup olarak camiasını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Siyah beyazlı taraftarlar, takımın başarısızlığına büyük tepki gösterirken, Başkan Hasan Arat, alınan sonuçlar nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

HASAN ARAT'IN GÖREVİNE GEÇİCİ OLARAK HÜSEYİN YÜCEL GETİRİLDİ

Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve seçime kadar başkanlık görevini Hüseyin Yücel'in üstleneceğini duyurdu.

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından kulüpten bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: