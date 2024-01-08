Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen, ancak beklenen performansı gösteremeyen Jean Onana, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya kiralandı.

Yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kadro dışı bırakılmıştı

Siyah beyazlı kulübün Lens'ten 4 milyon euro bedelle transfer ettiği 23 yaşındaki genç oyuncu, takımda bekleneni veremedi. Yeni yçönetimin gelmesiyle de Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vncent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier dahil kadro dışı kalanlar arasına katılmıştı.

Beşiktaş'a geldiğinden beri 10 maç oynayabilen ve 189 dakika sahada kalan Kamerunlu oyuncunun 1 asistlik katkısı oldu.