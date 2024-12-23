Beşiktaş Kulübü'roer yapılan açıklamada, Beşiktaş taraftarların maça alınmama kararını veren Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in kulübe resmi yazı gönderdiği belirtilerek "Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar veren Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, 17 Aralık 2024 tarihinde Asbaşkanlarımız Onur Göçmez ile Mete Vardar, UEFA, Twente ve Enschede Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantının ardından 20 Aralık 2024 tarihinde tarafımıza gönderdiği resmi yazıyla kararını değiştirmediğini belirtmiş ve kararına gerekçe olarak geçmiş dönemlerde oynadığımız Avrupa müsabakalarında taraftarlarımızın sergilediği davranışları göstermiştir." denildi.

Bleker'in kararının "ayrımcılık" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Twente ile karşılaşacağımız UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, güvenliğin sağlanamayacağını bizzat belediye başkanı Roelof Bleker'in ifade ettiği Enschede şehrinde oynamak istemiyoruz. FC Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçının iki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli şekilde tribünlerinde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için UEFA'ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."