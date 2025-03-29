Beyza Koleji Boğaziçi Kampüsü'nde düzenlenen etkinlik, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Mezunlar, eski arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşarken okul yönetimine bu anlamlı organizasyon için teşekkür etti.

Okul yönetimi, Beyza Koleji’nin mezunlarıyla güçlü bağlar kurmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Mezunlarımızın başarılarını görmek bizleri gururlandırıyor. Onları burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Beyza Koleji, bu tür organizasyonlarla dayanışmayı artırmayı hedefliyor.