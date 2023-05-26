Süper Lig'e yükselen son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off'un ilk turunda Bodrumspor ve Göztepe karşı karşıya geldi.

Bodrumspor rakibini 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri Cenk Şen, İsmail Köybaşı (kendi kalesine) ve Aminu Umar kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise Atınç Nukan'dan geldi.

Play-off'un diğer maçında Sakaryaspor ve Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan takım yarı finalde Bodrumspor'un rakibi olacak.

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının ikinci tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Yeri daha sonra ilan edilecek final ise 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Samsunspor ve Çaykur Rizespor daha önce Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

PLAY-OFF 28. KEZ UYGULANIYOR

Bu sezon 28. defa uygulanan play-off sisteminde Pendikspor ve Bodrumspor ilk defa, Sakaryaspor beşinci, Göztepe üçüncü ve Eyüpspor ikinci kez mücadele edecek.

Bu ekiplerden daha önce Göztepe ve Sakaryaspor ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.