Araç Bakım Ve Onarımdan Oto Elektrik Sistemlerine Varıncaya Kadar Araç Sahibi Olan Herkesin İhtiyacının Olduğu Boschcar Servis Sarel Otomotiv Küçük Sanayi Sitesi Karşısındaki Yerinde Güvenilir Ve Kaliteli Hizmetlerine Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Bir Aracın A’dan Z’ye Bütün Bakımlarının Yapıldığı Boschcar Servis Sarel Otomotiv 4000 Hektar Açık Alan 1000 Hektarlık Kapalı Hizmet Sahasıyla Araç Tamir Alanda Temiz Ve Düzenli Hizmetleriyle Tercih Noktası Oluyor.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNAN Boschcar Servis Sarel Otomotiv Genel Müdürü Ozan Özten Tesisle İlgili Bilgiler Vererek Herkesi Beklediklerini İfade Etti.

