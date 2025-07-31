Transferde Flaş Gelişme: Brahim Diaz, Fenerbahçe’nin Radarında

Trendyol Süper Lig’in başlamasına günler kala transfer piyasasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle gündeme otururken, Fenerbahçe ise Milan Skriniar ve Nelson Semedo hamlelerinin ardından rotasını Real Madrid’in yıldız ismi Brahim Diaz’a çevirdi.

Fenerbahçe'den Yıldızlara Hücum

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun talepleri doğrultusunda transferde vites yükseltti. Milan Skriniar ve Nelson Semedo’nun İstanbul’a getirilmesinin ardından, şimdi gözler Brahim Diaz transferinde.

Taraftarlar Sosyal Medyayı Salladı

Transfer iddiasının gündeme düşmesiyle birlikte Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada adeta seferber oldu. 25 yaşındaki Fas asıllı İspanyol oyuncunun son gönderileri binlerce “Come to Fenerbahçe” yorumuyla dolup taştı. Bu ilgi, transfer söylentilerini daha da güçlendirdi.

Brahim Diaz Kimdir?

Geçtiğimiz sezon Real Madrid’de etkili performansıyla dikkat çeken Brahim Diaz, orta saha ve kanat bölgelerinde görev alabiliyor. Hızı, tekniği ve oyun zekâsıyla bilinen oyuncu, Mourinho’nun sisteminde kilit rol oynayabilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.