34 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk'in paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya giden Burcu Özberk verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile yaşayan Burcu Özberk daha sonra birçok dizide rol alarak ekranlarda yer aldı.

Instagram'da 10 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile beğeni topladı.

Burcu Özberk'in Barcelona'da verdiği pozlar kısa sürede büyük beğeni topladı.

Mini etekli tarzıyla dikkat çeken Burcu Özberk'in iddialı pozlarına takipçilerinden yorum yağdı.

İşte Burcu Özberk'in Barcelona pozları...