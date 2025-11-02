Bursaspor – Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Maçı Ne Zaman?

Bursaspor – Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor maçı, 2 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 12. haftasında oynanacak mücadele saat 15.00’te başlayacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği Bursaspor – Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor maçı, Bİ KANAL ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Öncesi Değerlendirme

Bursaspor, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst sıraları hedefliyor. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede hem üç puanı hem de moral kazanmayı hedefliyor.

Akedaş İstiklalspor, Aksaray Belediyespor’u 2-1 mağlup etti
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ise deplasmanda güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç arayacak. Ligde istikrarlı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı ekip, dış sahada alacağı puanlarla play-off hattına yaklaşmak istiyor. Takım, son haftalardaki artış gösteren form grafiğini Bursa deplasmanında da sürdürmeyi amaçlıyor.

Haftanın Kritik Karşılaşması

Bu mücadele, iki takımın da lig sıralamasını doğrudan etkileyecek öneme sahip.

  • Ev sahibi Bursaspor, taraftarı önünde baskılı bir oyun planlıyor.

  • Konuk Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ise savunmada disiplinli bir performans sergileyip hızlı hücumlarla skor bulmayı hedefliyor.

Maç Bilgileri

  • Maç: Bursaspor – Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

  • Lig: TFF 2. Lig Kırmızı Grup (12. Hafta)

  • Tarih: 2 Kasım 2025 Pazar

  • Saat: 15.00

  • Yayın: Bİ KANAL (Canlı)

  • Stat: Bursa Stadyumu