Bursaspor – Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Maçı Ne Zaman?

Bursaspor – Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor maçı, 2 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 12. haftasında oynanacak mücadele saat 15.00’te başlayacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği Bursaspor – Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor maçı, Bİ KANAL ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Öncesi Değerlendirme

Bursaspor, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst sıraları hedefliyor. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede hem üç puanı hem de moral kazanmayı hedefliyor.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ise deplasmanda güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç arayacak. Ligde istikrarlı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı ekip, dış sahada alacağı puanlarla play-off hattına yaklaşmak istiyor. Takım, son haftalardaki artış gösteren form grafiğini Bursa deplasmanında da sürdürmeyi amaçlıyor.

Haftanın Kritik Karşılaşması

Bu mücadele, iki takımın da lig sıralamasını doğrudan etkileyecek öneme sahip.

Ev sahibi Bursaspor , taraftarı önünde baskılı bir oyun planlıyor.

Konuk Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ise savunmada disiplinli bir performans sergileyip hızlı hücumlarla skor bulmayı hedefliyor.

Maç Bilgileri