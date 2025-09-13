Şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerin de ulaşım standardını iyileştirmek için yol yenileme uygulamalarını kesintisiz bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Afşin’in kırsal mahallelerinden Bakraç ve Çobanbeyli arası yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu oldu.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen ve uzun süredir stabilize yol durumunda bulunan bağlantı yolunda kazı ve zemin hazırlıklarının ardından birinci ve ikinci sathi asfaltla kaplanan arterde ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı.

Mevcut yolun fiziki şartlarını iyileştiren çalışma sonrası bölgeye daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; şehir merkezi, ilçe, kırsal mahalle ayırt etmeksizin ulaşım altyapısının geliştirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.

Uzun süredir bağlantı yolunun yapılmasını beklediklerini ve bu çalışmanın Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde gerçekleştirildiğini söyleyen Bakraç Mahalle Muhtarı Selçuk Konan, “Yıllardır kanayan yaramız olan Bakraç – Çobanbeyli arasındaki açılmayan yolu toplantıda Fırat Başkanımıza dile getirdik. Başkanımız daha sonra buradaki çalışmaları hızlandırdı ve şu anda bu yolu hizmete açmış durumdayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.