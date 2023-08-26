Depremde hasar gören caddelerde başlattığı çevre düzenlemelerini hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarı’nda da üstyapı imalatlarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla bölgeye yeni yürüyüş yolları kazandırılırken deforme olan yürüyüş yolları da yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaya ve araç trafiğinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve ulaşımın iyileştirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.