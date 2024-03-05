AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Seçimlere Sayılı Günler Kala İlçede Çalmadık Kapı Sıkmadık El Bırakmıyor.

Dur Durak Bilmeden Tüm Gönüllere Girmek İçin Kahramanmaraş’ı Karış Karış Gezen Başkan Adayı Görgel, Gittiği Her Yerde Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor.

Başkan Adayı Görgel Ziyaretleri Kapsamında Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi Ve Piri Reis Mahallesi’nde Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

Vatandaşlarımızın Bizlere Karşı Desteklerini Ve Güvenini Görmek Bizi Mutlu Ediyor Diyen Başkan Adayı Görgel, 31 Mart Sonrası Hiç Zaman Kaybetmeden Kahraman Şehri Yeniden Ayağa Kaldıracaklarını Dile Getirdi.