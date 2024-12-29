Ülke TV’de yayınlanan Lezzet Kervanı programının bu haftaki bölümü, Kahramanmaraş’ın saray mutfağına dayanan zengin lezzetlerini ekrana taşıdı.

Program, Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini ve gastronomik çeşitliliğini tanıtma amacıyla Şairler Tepesi’nde gerçekleştirildi. Bölüme, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel konuk olarak katıldı. Başkan Görgel, Biral Şef’in sorularını yanıtlayarak şehrin turizm potansiyeli, doğal zenginlikleri ve gastronomi kültürü hakkında bilgiler verdi.

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın eşsiz yemekleri ve doğal güzellikleriyle turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Programda, bölgeye özgü lezzetlerin hazırlanışına dair detaylar izleyicilere sunulurken, şehrin misafirperverliği ve kültürel zenginliği de öne çıkarıldı.

Bu özel bölüm, izleyicilerden büyük ilgi görerek Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sağladı.