Şehrin 11 ilçesinin tamamında ulaşım yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Dulkadiroğlu’nda da ulaşım atağı başlattı. İlçenin en yoğun kullanılan arterlerinden Vezir Hoca Bulvarı, Girne Caddesi, Fetih Bulvarı ve Hacı Bektaşı Veli Caddesi’nde deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan kısımlar sıcak asfaltla yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, ilk olarak Vezir Hoca Bulvarı’nda yol bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Bölgede Yıldızevler Konutları ve geçici konaklama merkezine ulaşım sağlayan ayrıca Çağlayancerit Yolu’na bağlanan arterde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla yenileniyor. Arterde deforme olan kısımlar tamir edilerek ulaşımda konfor ve güvenlik sağlanıyor. Toplam 20 kilometrelik arteri kapsayan ilk etap çalışmasının tamamlanmasıyla Dulkadiroğlu’nun ulaşım ihtiyacının büyük bir kısmının karşılanması hedefleniyor.

Kanlıdere Caddesi’nde Yaya Trafiği İyileştiriliyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Dulkadiroğlu’nda çalışma gerçekleştirilen diğer bir adres ise Kanlıdere Caddesi oldu. Şehrin tarihinin bulunduğu bölgede ulaşımı sağlayan caddede deforme olan yürüyüş yolları yenileniyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla bölgede yaya ulaşımında konfor ve güvenliğin artırılması hedefleniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşım standardının artırılması noktasında şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yol bakım, onarım, yenileme, asfalt ve yürüyüş yolu imalatlarının artarak devam ettiği belirtildi.

İlçemizin Ulaşım Sorunu Çözülüyor

Gerçekleştirilen asfalt uygulamalarının bölge için önemine değinen Aslanbey Mahalle Muhtarı Muhammet Karasu, “Ulaşım bu bölgenin en büyük sorunlarından bir tanesi. Özellikle Vezir Hoca Bulvarı’nda ulaşım çok sorunluydu. Büyükşehir Belediyemizin burada gerçekleştirdiği çalışmayı çok önemli buluyorum. Bölgemiz için son derece öncelikli yatırımlardan birisiydi. Fırat Görgel Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür çalışmalarla Dulkadiroğlu ilçemiz kısa zamanda ayağa kalkacak” diye konuştu.

Vatandaşlardan Başkan Görgel’e Hizmet Teşekkürü

Kadir Merk, “Yollarımız çok bozuktu. Büyükşehir Belediyemiz yollarımızı yenilemeye başladı. Çok güzel çalışma oluyor. İnşallah daha da güzel olacak. Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Fazlı Balkaya, “Yahya Kemal Mahallesi’nde oturuyorum. Özellikle Vezir Hoca Bulvarı’nda ulaşımda büyük sorun yaşıyorduk. İnşallah bu çalışmalarla Dulkadiroğlu’nun ulaşımı iyileşecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.