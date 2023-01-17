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Vatandaşlar, sürdürülen çalışmalar sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtildi.

Kırmızı Çocuklar Derneği ve Kipaş Holding İş Birliği Yaptı

Kırmızı Çocuklar Derneği ve Kipaş Holding İş Birliği Yaptı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun’un kırsal mahalleleri başta olmak üzere kentin birçok yerinde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

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