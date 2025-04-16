Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ulaşımı sağlayan arterde başlattığı yol yenileme ve modernizasyon çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince arterde ilk etapta, deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan mevcut kilit parke taşlarının söküm işlemini tamamlandı. Ardından yol zemininde kapsamlı bir iyileştirme ve hazırlık sürecine geçildi. Zemin hazırlıklarının da kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından arterde sıcak asfalt serimine başlanacak. Bu süreçle birlikte, hem hasta taşıyan araçların hem de sağlık çalışanlarının kullandığı güzergâhta önemli bir kalite artışı hedefleniyor.

Yalnızca ulaşım yolunda değil, hastane otoparkında da önemli düzenlemelere gidiliyor. Mevcut otopark alanında kapasite artırımı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, daha fazla aracın konforlu ve düzenli şekilde park edebilmesine olanak tanınacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen projeyle üniversite hastanesine ulaşımda yaşanan sıkıntıların sona ereceği, yeni sıcak asfalt kaplamasıyla birlikte sürücülere daha güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım imkânı sunulacağı belirtildi. Modernizasyon çalışmaları tamamlandığında, hem hastalar hem de sağlık personeli için ulaşım süreci büyük ölçüde kolaylaşacak.