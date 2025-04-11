Daha önce birçok yöresel ürünü tescil ettiren belediye, şimdi de Kahramanmaraş fıstık ezmesinin tescilini almayı başardı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonuçlanarak, Kahramanmaraş fıstık ezmesi coğrafi işaret olarak tescillendi. Bu gelişmeyle birlikte, Kahramanmaraş'a özgü olan ve yapımında "boz iç" olarak adlandırılan özel fıstık kullanılan bu lezzet, artık resmi olarak Kahramanmaraş'ın bir değeri olarak kabul edilecek.

Yapılan açıklamada “Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı sınai mülkiyet kanununun geçici 1’inci maddesi uyarınca mülga 555 sayılı coğrafi işaretlerin korunması hakkında kanun hükmünde kararname kapsamında 19.09.2016 tarihinden itibaren korunmak üzere 17.03.2025tarihinde tescil edilmiştir” denildi.