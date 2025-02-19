Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi iş birliğiyle, “Beni Dinler Misiniz?” adlı farkındalık projesi başlatıldı. Yeşilay ekipleri, öğrencilere tütün ve teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim veriyor. Projenin ilk aşamasında, Dulkadiroğlu Sultan Bayazıt İlkokulu'na yapılan ziyarette, bağımlılığın zararları anlatıldı ve öğrenciler, ailelerine bilinçlenmeleri için mektup yazdı.

Yeşilay, 11 ilçede okulları ziyaret etmeye devam edecek. Şube Başkanı Adnan Alagöz, 20 bin aileye ulaşmayı ve her ailede bir Yeşilay gönüllüsü olmayı hedeflediklerini belirtti. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekol, projeyle öğrencilerin öğrendiklerini ailelerine aktarmalarını amaçladıklarını söyledi. Öğrenciler, eğitimlerin çok faydalı olduğunu ve bağımlılıkla mücadelede daha bilinçli olduklarını ifade etti.