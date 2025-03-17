Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk müziğinin sevilen isimlerinden Aykut Kuşkaya, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu.

Büyük ilgi gören konser, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun ezgiler ve duygusal anlarla hafızalara kazındı.

Etkinlikte, usta sanatçı Aykut Kuşkaya, müzikseverler için sevilen eserleri seslendirdi.

“Bir Güneş Doğuyor”, “Çanakkale Türküsü”, “Şehadet Uykusu”, “İbrahim”, “Gönüller Yapmaya Geldim” ve “Memleketim” gibi eserler, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Sanatçının seslendirdiği her parça salonda coşkuyla karşılanırken, izleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Yoğun katılımın olduğu programda müzikseverler, konser boyunca telefon ışıklarıyla geceye renk kattı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleşen dinleti büyük beğeni kazandı.