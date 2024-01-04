Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için 2023 yılında 201 kilometre asfalt, 156 bin metrekare kilit parke, 208 bin ton yama ve 2 bin 457 kilometrelik yolda altyapı, genişletme ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi. 2023 yılında hayata geçirilen fiziki yatırımların maliyeti toplam 1 Milyar lirayı buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da yatırımdan yatırıma koştu. 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinde tüm araç ve personeliyle sahada olan, arama kurtarmadan yangın söndürmeye, enkaz kaldırmadan hafriyat atıklarının bertarafına tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, alt ve üstyapı yatırımlarına da ara vermeden devam etti. AFAD ve kardeş belediyeler tarafından kurulan geçici konaklama merkezi ve geçici çarşıların alt ve üstyapı imalatlarını üstlenen Büyükşehir, şehir merkezi ve ilçelerde de yatırımlarını aksatmadı.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için Fen İşleri ve Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde yol yenileme, bakım, onarım, genişletme ve asfalt serimi yıl boyunca devam etti. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla toplam 201 kilometre arter asfaltla kaplandı. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan arterlerde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarında ise toplam 208 bin ton yama kullanıldı. Yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için 156 bin metrekare kilit parke imalatı yapıldı. Toplam 2 bin 457 kilometrelik yolda ise altyapı, genişletme ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi. 2023 yılında hayata geçirilen fiziki yatırımların maliyeti ise toplam 1 Milyar TL’yi buldu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2024 yılında da yatırımların artarak devam edeceği belirtildi.