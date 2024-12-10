Genç yetenekler; oyunculuk, diksiyon, sahne hareketleri ve dramatik yorumlama gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşarak, tiyatro becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Sahne Maraş Tiyatro Okulu, genç yeteneklere profesyonel bir tiyatro eğitimi sunmaya devam ediyor. Başvuru ve seçmelerin ardından akademiye kabul edilen öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde sahne sanatlarına dair kapsamlı bir eğitim alıyor. Tiyatro okulu öğrencileri, Kahramanmaraş’ın önemli kültürel mekânlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde eğitimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Katılımcılar; oyunculuk, diksiyon, sahne hareketleri ve dramatik yorumlama gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşarak, tiyatro becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Ocak Ayında Seyirci Karşısındalar

Yoğun eğitim ve prova sürecinin ardından Sahne Maraş Tiyatro Okulu, Ocak ayında düzenlenecek gösterilerle öğrencilerini sahneyle buluşturacak. Genç yetenekler, hazırladıkları 3 farklı oyunla izleyicilerin karşısına çıkacak ve yeteneklerini sergileyecek.

12 Şubat Kurtuluş Bayramı Hazırlıkları

Sahne Maraş ekibi, tiyatro oyunlarının yanı sıra, Kahramanmaraş’ın kurtuluş günü olan 12 Şubat’a özel gösteriler hazırlamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında sahnelenecek gösteriler, şehrin tarihini ve kültürel değerlerini izleyiciye güçlü bir şekilde aktarmayı hedefliyor.

Genç Yetenekler Sahne Sanatlarına Hazırlanıyor

Toplamda 27 kişilik bir ekipten oluşan Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri, hem bireysel hem de ekip halinde geliştirdikleri performanslarla gelecek vaat ediyor. Eğitim programı sayesinde tiyatro sanatına ilgisi olan gençlerin özgüven kazanmaları ve bu alanda profesyonelleşmeleri destekleniyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin genç yeteneklere yönelik bu özel girişimi, şehirde sanata olan ilgiyi artırmayı ve kültürel çeşitliliği zenginleştirmeyi amaçlıyor.