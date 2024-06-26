Büyükşehir Belediyesi; Afşin, Elbistan ve Ekinözü’nde yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarını sürdürüyor.

Yerleşim yerlerinin ulaşım altyapısını yenileyerek vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânı sağlamak için şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerde de yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde muhtelif mahallelerde yol bakım, onarım ve yenilemelerine devam ediyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca, Afşin Asri Mezarlığı’nda yürütülen kilit parke imalatları tamamlandı. Mezarlık içerisinde ulaşımı sağlayan ana ve ara yollar toplam 6 bin metrekare kilit parke ve bordürle kaplandı.

Asri Mezarlığı’nda çalışmaların tamamlanmasının ardından yine Afşin’de Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yürüyüş yollarının imalatına başlandı. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla caddeye yeni yürüyüş yolları kazandırılıyor.