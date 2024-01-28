Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında kar yağışı ve buzlanmaya karşı gece gündüz sahada.

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Fen İşleri ve Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde kar küreme çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

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Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla arterler ulaşıma açık tutulurken, kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla oluşabilecek aksamaların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtildi.

Başkan Okumuş, süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu Başkan Okumuş, süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

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Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi