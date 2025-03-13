Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençleri bilim ve teknoloji alanında desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji Takımı iş birliğiyle düzenlenen “2025 Teknofest Rapor Yazma Eğitimi” büyük ilgi gördü. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, özellikle teknolojiye ilgi duyan gençler için önemli bir fırsat sundu.

KSÜ Akademisyeninden Değerli Paylaşımlar

Eğitim programının konuşmacısı olan KSÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. Muhammet İbrahim Aşçı, katılımcılara Teknofest yarışmalarında başarılı olabilmeleri için önemli bilgiler aktardı. Teknofest’e katılım süreci, rapor yazım teknikleri ve yarışma stratejileri üzerine detaylı anlatımlar gerçekleştiren Aşçı, kendi yarışma deneyimlerini de paylaştı. Öğrenciler için büyük bir rehber niteliğinde olan eğitimde, projelerin nasıl etkili bir şekilde sunulabileceği konularına da değinildi.

Gençlerden Yoğun İlgi

Teknolojiye meraklı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim, interaktif yapısıyla da dikkat çekti. Katılımcılar, eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Program sayesinde Teknofest’e yönelik hazırlık süreçlerinde daha bilinçli hareket edebileceklerini dile getiren gençler, yarışmalara katılım konusunda daha motive olduklarını ifade etti.