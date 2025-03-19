Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için sağladığı destekleri sürdürüyor. Bu kapsamda şehir merkezi ve ilçelerde Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelerde her hafta Pazar günleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ücretsiz deneme sınavları, gençlerin sınav deneyimini artırmalarına ve bilgilerini ölçmelerine olanak tanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar 14 deneme sınavı başarıyla tamamlandı. Haziran ayına kadar ise 10 deneme sınavı daha düzenlenerek gençlerin üniversiteye hazırlık sürecine katkı sağlanacak. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmayı amaçlayan bu hizmet, öğrencilere hem sınav pratiği kazandırıyor hem de sınav stresini azaltmalarına yardımcı oluyor.

Ücretsiz deneme sınavlarına katılan öğrenciler, bu çalışmanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek, sınav stresini azaltmada ve eksiklerini belirlemede büyük katkı sunduğunu belirtti. Elif Eşki, “12. sınıf öğrencisiyim. Denemeler gayet güzel geçiyor. Bizlere sağladığı ücretsiz deneme sınavı desteği için Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ebru Çevik de, “12. sınıfa gidiyorum. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak deneme sınavı düzenliyor olması çok değerli bizim için. Sorular da çok güzel, YKS formatına yakın. Deneme sınavları için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti. Deneme sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/01/23/yks-deneme-sinavi-basvuru-formu adresi üzerinden çevrimiçi başvuru yaparak ücretsiz olarak kayıt oluşturabiliyor.