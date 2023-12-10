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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatleri itibariyle etkili olan sağanak yağışların çevreye verdiği hasar ve tahribatları ortadan kaldırmak için yoğun mesaisini sürdürüyor. Akşam saatlerinden itibaren teyakkuzda olan ekipler, yağışın şiddetini artırdığı anda derhal müdahale edip su tahliyesini sağlayarak arterlerde su birikiminin önüne geçiyor. Sağanak yağışlarla taşınan ve ulaşıma engel olan tonlarca rusubatta ana arter, cadde, meydan ve bulvarlardan temizlenerek arterler ulaşıma açık tutuluyor. Ayrıca ekipler, Afet Koordinasyon Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan taleplere de anında müdahale ediyor. Onlarca iş makinesi ve personelle yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, sağanak yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tüm Araç ve Ekipmanlarımızla Sahadayız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası aksamalara mahal vermemek adına tüm araç ve personelimizle sahadayız. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Paydaş kurum ve kuruluşlarımızla hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatleri itibariyle etkili olan sağanak yağışların çevreye verdiği hasar ve tahribatları ortadan kaldırmak için yoğun mesaisini sürdürüyor. Akşam saatlerinden itibaren teyakkuzda olan ekipler, yağışın şiddetini artırdığı anda derhal müdahale edip su tahliyesini sağlayarak arterlerde su birikiminin önüne geçiyor. Sağanak yağışlarla taşınan ve ulaşıma engel olan tonlarca rusubatta ana arter, cadde, meydan ve bulvarlardan temizlenerek arterler ulaşıma açık tutuluyor. Ayrıca ekipler, Afet Koordinasyon Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan taleplere de anında müdahale ediyor. Onlarca iş makinesi ve personelle yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, sağanak yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tüm Araç ve Ekipmanlarımızla Sahadayız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası aksamalara mahal vermemek adına tüm araç ve personelimizle sahadayız. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Paydaş kurum ve kuruluşlarımızla hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.