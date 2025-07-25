Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarını kırsal mahallelere kadar ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Göksun’un kırsal mahallelerinden biri olan Payamburnu’nun ulaşım altyapısı baştan sona yenilendi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla, mahalleye ulaşımı sağlayan 4 kilometrelik arterde yoğun bir yenileme süreci yürütüldü.

Yapılan çalışmalar kapsamında yol genişletme, menfez inşası ve sathi kaplama uygulamaları tamamlanarak arter, modern ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

Toplamda 22 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje sayesinde, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu kırsal bölgede ulaşım güvenliği artırıldı, mevsimsel zorlukların yolculuklara etkisi en aza indirildi.

Mahalle sakinleri de yolun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sıkıntılarının sona erdiğini ve yeni yol sayesinde mahalleye erişimin çok daha güvenli hale geldiğini belirttiler.