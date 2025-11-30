Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde konforu ve erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Vatandaşların hem ekonomik hem de pratik ulaşım imkânlarına erişmesini hedefleyen Büyükşehir, aralık ayında anlamlı bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 – 29 Aralık tarihleri arasında her pazartesi günü, şehir genelinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile Özel Halk Otobüslerinde, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY) logolu temassız kredi kartlarıyla yapılacak ilk ulaşım ödemeleri ücretsiz olacak.

Uygulamanın, vatandaşların TROY sistemine teşvik edilmesi ve dijital ödeme alışkanlıklarının artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Yapılan açıklamada, “1 – 29 Aralık tarihleri arasında her pazartesi günü ilk ulaşım harcaması TROY’la ücretsiz olacak. Hemşehrilerimiz TROY ile haftaya kazançlı başlayacak” ifadelerine yer verildi. Vatandaşlar, Aralık ayının her Pazartesi günü TROY logolu temassız kartlarıyla yapacakları ilk yolculukta bu avantajdan yararlanabilecek.